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Полковник СБУ признал, что Россия не уступит территории

Полковник СБУ Костенко заявил, что Россия не уступит территории
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Станислав Красильников/РИА Новости

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Роман Костенко заявил, что Россия не находится в том положении, чтобы уступать территории. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе.

«Россия еще не насколько измотана…, они уступать мало чем будут», — сказал он.

По его словам, Россия будет не уступать Украине, а требовать от нее. Костенко считает, что речь на переговорах может пойти о разоружении ВСУ и нейтральном статусе Украины.

До этого сообщалось, что на Украине за халатность и бездействие на фронте задержали генералов ВСУ. По данным следствия, «бывшие командиры оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й отдельной бригады теробороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады небрежным отношением к военной службе способствовали потере Украиной части территории Харьковской области в мае 2024 года».

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки атаковали инфраструктуру ВСУ в 152 районах.

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