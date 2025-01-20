В Черниговской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории области была объявлена воздушная тревога.

До этого ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в МО РФ, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее уничтоженное ракетой бомбоубежище в родном городе Зеленского попало на видео.