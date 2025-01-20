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В РФ порассуждали о возможности появления второго фронта против Украины

Депутат ГД Шеремет: ЕС мог бы открыть второй фронт против Украины
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Страны — члены Европейского союза (ЕС) могли бы открыть второй фронт против Украины в целях самосохранения. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет, сообщает NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что нежелание Брюсселя выступать против Киева стоит рассматривать как проявление скудоумия или сознательное предательство интересов жителей государств — членов регионального содружества.

«Будь у них хоть немного здравомыслия и чувства самосохранения, они бы немедленно открыли второй фронт, чтобы добить угрожающую [Европе] нацистскую украинскую нечисть, тем самым снова оказаться на коне», — подчеркнул законодатель.

По словам Шеремета, отказ ЕС противостоять Украине будет иметь для него негативные последствия. В том числе речь идет о возможном распаде регионального содружества, уточнил он.

20 января вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил, что подходы стран — членов Европейского союза к украинскому вопросу начали меняться. Как он сказал, сейчас некоторые представители ЕС поддерживают присоединение Киева к региональному содружеству, но в то же время выступают против его членства в НАТО.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не намерен становиться слугой президента Украины Владимира Зеленского.

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