Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили замаскированное орудие и колонну ВСУ в Курской области

Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил замаскированное орудие ВСУ в Курской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Расчет 152-миллиметровых буксируемых орудий 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск России уничтожил замаскированное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военные при помощи артиллерии и беспилотников обнаружили в развалинах домой замаскированное орудие, из которого постоянного велся огонь по передовым позициям российских войск.

Получив точные координаты, расчет пушки «Гиацинт-Б» навел военную технику и точными выстрелами уничтожил вражеское орудие. Артиллеристы из Феодосии точно поразили цель, уничтожив артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ликвидацию цели подтвердили кадры объективного контроля, полученные с дрона в режиме реального времени, рассказали в министерстве.

Также российские войска с помощью четырех снарядов уничтожили колонну ВСУ.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в «Ахмате» рассказали, как ВСУ сбрасывают мины на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами