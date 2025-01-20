Расчет 152-миллиметровых буксируемых орудий 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск России уничтожил замаскированное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что российские военные при помощи артиллерии и беспилотников обнаружили в развалинах домой замаскированное орудие, из которого постоянного велся огонь по передовым позициям российских войск.

Получив точные координаты, расчет пушки «Гиацинт-Б» навел военную технику и точными выстрелами уничтожил вражеское орудие. Артиллеристы из Феодосии точно поразили цель, уничтожив артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ликвидацию цели подтвердили кадры объективного контроля, полученные с дрона в режиме реального времени, рассказали в министерстве.

Также российские войска с помощью четырех снарядов уничтожили колонну ВСУ.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в «Ахмате» рассказали, как ВСУ сбрасывают мины на Курскую область.