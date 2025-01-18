Над одним из районов Калужской области сбили семь беспилотников

Шапша сообщил, что над Кировским районом Калужской области сбили семь дронов

Над Кировским районом Калужской области ночью сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами противовоздушной обороны на территории Кировского района были уничтожены семь БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:02 по московскому времени.

Один из сбитых дронов упал на нежилое здание, возникший пожар потушили спасательные службы, уточнил глава региона. По его словам, обошлось без пострадавших.

Накануне вечером Шапша сообщил, что в городе Людиново Калужской области произошла атака украинского БПЛА, в результате которой начался пожар на территории промышленного предприятия. На месте происшествия работали сотрудники спасательных служб и оперативная группа, добавил глава региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.