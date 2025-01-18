Над одним из районов Калужской области сбили семь беспилотников

Над Кировским районом Калужской области ночью сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью силами противовоздушной обороны на территории Кировского района были уничтожены семь БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:02 по московскому времени.
Один из сбитых дронов упал на нежилое здание, возникший пожар потушили спасательные службы, уточнил глава региона. По его словам, обошлось без пострадавших.
Накануне вечером Шапша сообщил, что в городе Людиново Калужской области произошла атака украинского БПЛА, в результате которой начался пожар на территории промышленного предприятия. На месте происшествия работали сотрудники спасательных служб и оперативная группа, добавил глава региона.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.