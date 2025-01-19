В Болгарии заявили о намерении продолжить помогать Украине

Министерство обороны Болгарии продолжит оказываться помощь Украине в рамках решений парламента, принятых в 2022 и 2023 годах. Об этом заявил глава ведомства Атанас Запрянов в интервью телеканалу BTV.

«Категорично могу заявить, что вся военно-техническая помощь, все пакеты помощи, которые мы отправили на Украину в соответствии с решением Народного собрания — это боеприпасы, техника и оборудование, которые нашей армии не нужны», — сказал министр.

Запрянов добавил, что новое правительство Болгарии, в состав которого вошли представители левых партий, пока не приняло окончательного решения по вопросу подписания соглашения с Украиной.

В конце декабря прошлого года бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов высказался против подписания двухстороннего соглашения с Украиной в сфере безопасности. По его мнению, политическую ситуацию изменила победа на выборах в США Дональда Трампа, обсуждающего со странами ЕС мирное урегулирование конфликта.

Ранее в Болгарии призвали вернуть стране часть территории Украины.