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В Брянской области пресекли атаку беспилотников

Богомаз: в Брянской области пресекли атаку беспилотников
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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе была пресечена попытка атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил он.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Позднее он добавил, что силами ПВО были обнаружены и уничтожены семь беспилотников.

До этого Богомаз сообщил, что в небе над Брянской областью был ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа. Он уточнил, что дрон уничтожили силы ПВО (противовоздушной обороны) российского Минобороны. В результате налета никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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