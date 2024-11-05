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США отправили в Польшу партию танков Abrams новейшей версии

Defence24: США отправили в Польшу первую партию танков Abrams последней версии

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Global Look Press

США отправили в Польшу первую партию танков Abrams новейшей версии. Об этом сообщило издание Defence24.

«В Польшу направляется еще одна партия танков Abrams <...>. На этот раз речь идет о машинах последней версии M1A2 SEPv3», — говорится в публикации.

По информации авторов статьи, транспортировка военной техники осуществляется в условиях полной секретности. В частности, компания-производитель танков не стала раскрывать дату отплытия судна с Abrams и название корабля. Кроме того, остается неизвестно количество отправленных в европейскую республику машин.

Тем не менее журналистам удалось выяснить, что танки должны прибыть в Польшу в течение нескольких недель. Изначально предполагалось, что Вашингтон передаст Варшаве первую партию M1A2 SEPv3 в начале 2025 года. Но сроки сдвинулись на более ранний период.

В августе 2022 года американский оборонный концерн General Dynamics сообщил, что Варшава заключила с Вашингтоном контракт на поставку 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3. Общую стоимость машин оценили в $1,1 млрд.

Ранее в Польше решили разместить американские и южнокорейские танки у границы с Белоруссией.

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