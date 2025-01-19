В НПЦ «Ушкуйник» планируют сделать дрон «Князь Вандал» полностью российским

Генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил, что оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» станет на 100% российским. Его слова передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время специалисты НПЦ ведут работу над импортозамещением компонентов.

«Одна из задач НПЦ «Ушкуйник» в 2025 году — импортозамещение, локализация производства компонентов. Ведется работа над тем, чтобы сделать дрон «Князь Вандал Новгородский» полностью состоящим из отечественных комплектующих», — поделился Чадаев.

FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал Новгородский» разработали специалисты НПЦ «Ушкуйник». Дрон был апробирован в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область.

До этого американские чиновники заявили, что с 2022 года отправляли на Украину сотрудников разведки для содействия ее программе по производству БПЛА.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».