Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НПЦ «Ушкуйник» планируют сделать дрон «Князь Вандал» полностью российским

Гендиректор НПЦ Чадаев: дрон «Князь Вандал» станет полностью российским
close
Shutterstock

Генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил, что оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» станет на 100% российским. Его слова передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время специалисты НПЦ ведут работу над импортозамещением компонентов.

«Одна из задач НПЦ «Ушкуйник» в 2025 году — импортозамещение, локализация производства компонентов. Ведется работа над тем, чтобы сделать дрон «Князь Вандал Новгородский» полностью состоящим из отечественных комплектующих», — поделился Чадаев.

FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал Новгородский» разработали специалисты НПЦ «Ушкуйник». Дрон был апробирован в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область.

До этого американские чиновники заявили, что с 2022 года отправляли на Украину сотрудников разведки для содействия ее программе по производству БПЛА.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами