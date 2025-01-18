Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже в скором времени оставят Красноармейск (украинское название Покровск) на западе Донецкой народной республики (ДНР) и отступят в Днепропетровскую область страны. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своем YouTube-канале.

«Сейчас уже речь не идет о том, что там длительное время кто-то гарантирует удержание Покровска (Красноармейска). Речь сейчас идет о том, что противника надо остановить на границе Днепропетровской области», — заявил аналитик.

Журналист добавил, что отступление украинской армии неизбежно в свете происходящего и сдача города является лишь вопросом времени. Кроме того, эксперт призвал как можно скорее начать подготовку обороны Днепропетровской области.

Среди прочего Бутусов отметил, что у Киева остается все меньше ресурсов для ведения боевых действий против Москвы.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России, войдя в села Котлино и Удачное на западе ДНР, перерезали железную дорогу Красноармейск — Днепропетровск. Кроме того, захватом этих населенных пунктов российская армия перерезала трассу между городом и Днепропетровской областью.

Ранее генштаб ВСУ подтвердил информацию о дефиците пехотинцев.