США развернули в Европе модифицированные бомбы B61-12

Глава американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби заявила о размещении в Европе модифицированных гравитационных бомб B61-12.

По ее словам, «ядерный ландшафт» в мире сильно изменился, а многополярное мироустройство сложнее того, которое было раньше. Хруби отметила, что теперь «мыслимо», что «ядерное табу» может быть нарушено. Кроме того, появились новые угрозы. В сфере ядерного сдерживания Вашингтон сотрудничает в том числе с Лондоном.

«Мы вместе продвигаем наши взгляды на критически важную устойчивость цепочки поставок. НАТО сильно. Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили осведомленность НАТО о нашем ядерном потенциале путем посещений нашего предприятия и других регулярных мероприятий», — заявила представитель управления.

В конце прошлого года стало известно, что США произвели первую партию модифицированных ядерных авиабомб. B61-13 является «более мощной версией B61-12». Усовершенствованное оружие предоставляет США дополнительные возможности для поражения более сложных и масштабных военных целей. В NNSA уточнили, что ее мощность достигает 360 килотонн.

Предыдущая версия авиабомбы B61-12 обладает меньшей мощностью (0,3–50 килотонн), однако она компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает навигацию более точной. В случае ее сброса с самолета, бомба может автономно двигаться в сторону цели и при необходимости «подруливать» к ней.

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