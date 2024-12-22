Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили о создании первой партии модифицированных ядерных авиабомб В61

NNSA: США выпустили первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61
close
David Goldman/AP

Соединенные Штаты произвели в 2024 году первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

По данным агентства, новая авиабомба является «более мощной версией B61-12». Усовершенствованное оружие предоставляет США дополнительные возможности для поражения более сложных и масштабных военных целей. В NNSA уточнили, что ее мощность достигает 360 килотонн.

В 2025 году работы по модификации будут проводиться в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж.

Предыдущая версия авиабомбы B61-12 обладает меньшей мощностью (0,3–50 килотонн), однако она компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает навигацию более точной. В случае ее сброса с самолета, бомба может автономно двигаться в сторону цели и в случае необходимости «подруливать» к ней.

Отмечается, что в скором времени B61-12 начнут размещаться на базах НАТО в Европе.

До этого сообщалось, что министерство обороны США заключило контракт с оборонно-строительной корпорацией Northrop Grumman на сумму почти 3,5 миллиарда долларов для проектирования и строительства самолета «судного дня» E-130J.

Ранее Вашингтон сократил поставки ракет Javelin Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами