В США сообщили о создании первой партии модифицированных ядерных авиабомб В61

Соединенные Штаты произвели в 2024 году первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

По данным агентства, новая авиабомба является «более мощной версией B61-12». Усовершенствованное оружие предоставляет США дополнительные возможности для поражения более сложных и масштабных военных целей. В NNSA уточнили, что ее мощность достигает 360 килотонн.

В 2025 году работы по модификации будут проводиться в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж.

Предыдущая версия авиабомбы B61-12 обладает меньшей мощностью (0,3–50 килотонн), однако она компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает навигацию более точной. В случае ее сброса с самолета, бомба может автономно двигаться в сторону цели и в случае необходимости «подруливать» к ней.

Отмечается, что в скором времени B61-12 начнут размещаться на базах НАТО в Европе.

До этого сообщалось, что министерство обороны США заключило контракт с оборонно-строительной корпорацией Northrop Grumman на сумму почти 3,5 миллиарда долларов для проектирования и строительства самолета «судного дня» E-130J.

Ранее Вашингтон сократил поставки ракет Javelin Киеву.