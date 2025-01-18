ВВС Израиля сообщили о перехвате второй ракеты из Йемена за день

ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватили вторую за день ракету, пущенную из Йемена

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) перехватили вторую ракету, запущенную по Израилю йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы) в течение одного дня. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После того, как ранее в районе Эйлата и Аравы прозвучали сирены, из Йемена была выпущена ракета, которую перехватили ВВС Израиля. Ракета была перехвачена до того, как ей удалось проникнуть в воздушное пространство Израиля. Сирены были включены в соответствии с протоколом», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

18 января хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Военный представитель движения сообщил, что «ракета достигла цели с высокой точностью».

По данным Армии обороны Израиля, из Йемена была запущена одна баллистическая ракета, которая была успешно перехвачена системой противоракетной обороны «Железный купол». Никто не пострадал.

Накануне движение «Ансар Алла» заявило о массированных атаках на юг и центр Израиля. Они провели военную операцию, нацеленную на жизненно важные объекты Израиля в районе Умм ар-Рашраш. По их словам, операция была проведена с использованием четырех крылатых ракет и успешно достигла своих целей.

Ранее Хуситы заявили о седьмой атаке на американский авианосец.