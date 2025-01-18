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В Польше призвали увеличить траты на оборону

Кандидат в президенты Польши: страна должна тратить на оборону 5% ВВП
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Artur Widak/Global Look Press

Мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский призвал увеличить военные расходы Польши до 5% ВВП к 2026 году. Его слова приводит телеканал TVP Info.

«Я считаю, что Польша в 2026 году должна выдавать на оборону 5% [ВВП]», — сказал политик.

Выступая в приграничном с Россией городе Голдап, Тшасковский также высказался за аналогичный уровень военных расходов для всего Европейского союза.

Отмечается, что военный бюджет Польши в 2025 году составляет 186 млрд злотых (около $45 млрд) — 4,7% ВВП республики.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа объявил о намерении страны довести расходы на оборону до 5–6% ВВП в период с 2026 по 2030 годы. Он подчеркнул, что эта инициатива, призванная продемонстрировать лидерство среди стран НАТО, позволит сформировать к 2030 году полностью боеспособную дивизию и существенно укрепить национальный оборонный потенциал. Глава государства также отметил, что Литва ставит перед собой цель создания современной и эффективной армии.

Ранее в НАТО назвали невыполнимым требование Трампа повысить расходы на оборону до 5%.

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