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Немецкий генерал признал повышение военного потенциала России

Генерал-майор ФРГ заявил о росте запасов на российских оружейных складах
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Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий рабочую группу по координации помощи Украине в минобороны ФРГ, выразил обеспокоенность ростом запасов вооружений в российской армии. Его слова приводит газета Welt am Sonntag.

В интервью изданию он заявил о постоянном увеличении количества танков, боеприпасов, ракет и беспилотников в распоряжении России, подчеркнув наращивание производственных мощностей и складских запасов.

Фройдинг отметил отсутствие прямых доказательств подготовки к наступлению, однако констатировал, что Москва создает условия для этого.

Источники в немецких силовых структурах, на которые ссылается издание, также указывают на наращивание Россией резервов по отдельным направлениям. Эту информацию подтверждает и председатель подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, отметившая значительную численность и разнообразие вооружений в российских войсках.

В начале января полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что наиболее перспективным оружием России в 2025 году станут гиперзвуковые системы, например, комплекс «Орешник».

Ранее в США выразили обеспокоенность возможностью применения Россией ядерного оружия.

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