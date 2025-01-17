В Кривом Роге зафиксировали прилет двух российских ракет «Искандер»

Отданное под нужды украинских войск здание закрытого вуза в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, получило серьезные повреждения в результате удара двух российских баллистических ракет «Искандер». Видео, на котором запечатлены последствия атаки, появилось на странице проекта «Русское оружие» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на фасаде четырехэтажного здания образовалась широкая трещина. При этом верхняя часть постройки была почти полностью разрушена.

Днем 17 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в официальном Telegram-канале сообщила, что по городу Кривому Рогу были нанесены удары с применением баллистических ракет. Как рассказали в ведомстве, в результате повреждения получило здание учебного заведения.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на жителей населенного пункта, в 13:11 мск в Кривом Роге была объявлена воздушная тревога. Через минуту людей предупредили о приближении к городу ракеты «Искандер», а в 13:29 мск появилась информация о запуске еще одного снаряда. По информации журналистов, обе ракеты попали в одно и то же место.

Ранее в зоне боевых действий засняли момент погони российской ракеты за украинским самолетом МиГ-29.