Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кривом Роге зафиксировали прилет двух российских ракет «Искандер»

Отданный под нужды армии вуз в Кривом Роге треснул после удара ракет «Искандер»

Отданное под нужды украинских войск здание закрытого вуза в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, получило серьезные повреждения в результате удара двух российских баллистических ракет «Искандер». Видео, на котором запечатлены последствия атаки, появилось на странице проекта «Русское оружие» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на фасаде четырехэтажного здания образовалась широкая трещина. При этом верхняя часть постройки была почти полностью разрушена.

Днем 17 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в официальном Telegram-канале сообщила, что по городу Кривому Рогу были нанесены удары с применением баллистических ракет. Как рассказали в ведомстве, в результате повреждения получило здание учебного заведения.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на жителей населенного пункта, в 13:11 мск в Кривом Роге была объявлена воздушная тревога. Через минуту людей предупредили о приближении к городу ракеты «Искандер», а в 13:29 мск появилась информация о запуске еще одного снаряда. По информации журналистов, обе ракеты попали в одно и то же место.

Ранее в зоне боевых действий засняли момент погони российской ракеты за украинским самолетом МиГ-29.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами