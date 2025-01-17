Париж прокомментировал наведение радара ПВО РФ на французский самолет-разведчик

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в своем аккаунте в соцсети X назвал наведение радара российской системы противовоздушной обороны (ПВО) на французский самолет-разведчик в небе над Балтийским морем «неприемлемым».

«В ночь со среды на четверг французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России», — поделился Лекорню.

Он уточнил, что самолет патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем в рамках операции НАТО. В этот момент он был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400.

До этого посол России в Дании Владимир Барбин в интервью датской телерадиокомпании DR заявил, что меры, предложенные по итогам саммита стран Организации Североатлантического договора (НАТО), представляют собой попытку превратить Балтийское море во внутреннее море альянса.

По его словам, утверждения о заботе этих стран о безопасности подводной инфраструктуры являются лицемерными в свете их отношения к разрушению газопроводов «Северный поток».

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