Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование украинских войск перебрасывает неподготовленных мобилизованных солдат под Кременную Луганской народной республики (ЛНР), откуда они «повально дезертируют». Об этом сообщает ТАСС.

«Украинское командование продолжает использовать своих граждан в качестве пушечного мяса. Так, в районы населенных пунктов Петровское, Макеевка, Невское, Терны и Серебрянка отмечено прибытие военнослужащих из числа мобилизованных граждан для восполнения потерь подразделений, выполняющих задачи в данных районах», — сказал Марочко.

По его словам, многие солдаты не проходили должной первоначальной подготовки, и почти все не имеют боевого опыта. В связи с этим растет число безвозвратных и санитарных потерь, а также происходит повальное дезертирство.

Марочко также уточнил, что большая часть мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет военно-учетной специальности.

По словам депутата Верховной рады Руслана Горбенко, в ВСУ зафиксировано более 80 тысяч случаев дезертирства с тех пор, как Россия начала спецоперацию.

12 сентября Минобороны РФ сообщало, что российские солдаты морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» обратили украинских военных в бегство во время сражений под селом Пречистовка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее пленный рассказал, как сослуживцы и командование ВСУ бросили его в ДНР.