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Российские войска отразили две контратаки украинских войск в ДНР

МО РФ: ВСУ провели две неудачные контратаки в ДНР и потеряли до 640 солдат

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские войска провели две неудачные контратаки в зоне ответственности группировки ВС РФ «Юг» и лишились 640 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные проредили ряды подразделений 54-й, 24-й, 23-й и 28-й мехбригад, а также 72-й аэромобильной, 30-й мотопехотной бригад, 109-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии.

Удара наносились по позициям ВСУ в районах Григоровки, Миньковки, Часова Яра, Калинины, Дылеевки, Северска, Елизаветовки и Предтечино в Донецкой народной республике.

Отмечается, что в контратаке украинских войск участвовали штурмовики 56-й мотопехотной бригады.

В ходе боев противник лишился не только живой силы, но и гаубицы М777, орудия М119, станции РЭБ и гаубицы FH-70.

До этого сообщалось, что ВС РФ подорвали мост, по которому украинские войска перебрасывали резервы в районе Времевского выступа. Для этой цели, отметили в Минобороны, военные РФ использовали «метод внезапности».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о дезертирстве среди мобилизованных солдат ВСУ.

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Операция на Украине
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