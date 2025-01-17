В Минобороны КНР указали на важность сотрудничества с армией России

МО КНР: армии Китая и РФ продвигают сотрудничество на высоком уровне

Армии Китая и РФ продвигают практическое межармейское сотрудничество на высоком уровне. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь, его цитирует ТАСС.

«Придерживаясь руководящей дипломатической линии, намеченной главами двух государств, вооруженные силы КНР и России на высоком уровне развивают практическое сотрудничество», — отметил он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин проинспектировал одну из бригад Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и призвал повысить сдерживающие и боевые возможности страны.

По его словам, необходимо «усилить осознание опасности, кризиса и войны, всесторонне усилить военную подготовку, повысить боевые возможности войск, эффективно защитить стратегическую безопасность страны и коренные интересы».

НОАК — крупнейшая по численности армия в мире (2 млн человек на действительной службе). Она подчиняется не прямо партии или правительству, а двум специальным Центральным военным комиссиям — государственной и партийной.

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