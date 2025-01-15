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ФСБ показала видео операции по предотвращению разведывательной активности ГУР Украины

ФСБ опубликовала видео пресечения акции ГУР МО Украины в районе Горловки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео совместной с Минобороны операции, направленной на предотвращение разведывательной активности Главного управления разведки министерства обороны Украины в районе Горловки. Запись разговора демонстрирует, как представитель украинской военной разведки предлагает российским военнослужащим миллион долларов за оставление позиций в этом районе ДНР, передает РИА Новости.

В ходе оперативной работы удалось выявить места скопления украинских войск. Вооруженные силы РФ нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения ВСУ.

Как отметили в ФСБ, выплаченные украинской разведкой $100 тысяч в качестве аванса были направлены на закупку материально-технических средств для подразделений, участвующих в специальной военной операции.

Контрразведывательная операция была проведена в 2023 году.

До этого пресс-служба ФСБ России сообщила, что украинская военная разведка осенью 2023 года, накануне саммита НАТО, пыталась подкупом склонить российских бойцов к оставлению позиций в Горловке.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против сотрудников оборонного предприятия под Ярославлем под заказу Украины.

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