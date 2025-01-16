Бойцы «Ахмата» помогли освободить из «Пентагона» попавшего в плен ВСУ военного

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы спецназа «Ахмат» помогли освободить из укрепрайона под названием «Пентагон» попавшего в украинский плен военного.

По его словам, бойца спецназа «Ахмат» освободили из украинского плена военнослужащего ВС РФ Сабира Гасимова. Он был ранен в ходе боя и попал в плен.

«Произошло это в направлении Часов Яра, на территории укрепрайона противника под названием «Пентагон» <...> По словам Сабира, наших бойцов он узнал по акценту», — поделился Кадыров.

Он добавил, что вызволенного из плена бойца доставили в безопасную зону и оказали ему первую медицинскую помощь.

До этого ТАСС сообщало, что Россия с начала специальной военной операции (СВО) в результате 30 обменов вернула из украинского плена 2466 своих военнослужащих.

В 2023 году было восемь обменов с 447 военнослужащими. В 2024 году в результате 10 обменов на родину вернулись 1266 бойцов.

Ранее солдат извинился после слов о том, что «Ахмат» прячется за срочниками.