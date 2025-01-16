Россия вернула из украинского плена 2466 военнослужащих

ТАСС: Россия провела с начала СВО 30 обменов и вернула из плена 2466 военных

Россия с начала специальной военной операции (СВО) в результате 30 обменов вернула из украинского плена 2466 своих военнослужащих. Об этом, ссылаясь на данные министерства обороны РФ, сообщает ТАСС.

Первый обмен военнопленными состоялся 22 сентября 2022 года. Всего в том году состоялось 11 таких обменов, в результате которых были возвращены 628 военнослужащих.

В 2023 году было восемь обменов с 447 военнослужащими. В 2024 году в результате 10 обменов на родину вернулись 1266 бойцов.

Первый в этом году обмен состоялся 15 января, возвращены 25 россиян.

ТАСС отмечает, что во время всех обменов в 2023 и 2024 году украинской стороне передавалось соответствующее число военнослужащих. При возращении пленных посредническую функцию выполняли Объединенные Арабские Эмираты.

15 января минобороны РФ показало кадры освобожденных из плена российских военных. Российские военные были переправлены на территорию Белоруссии.

Ранее в Кремле заявили о важности отдавать приоритет живым при обмене пленными.