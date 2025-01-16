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В МИД РФ прокомментировали атаку ВСУ по станции «Русская»

МИД РФ: атака ВСУ на КС «Русская» не снимает ответственности со спонсоров Киева
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака Киева на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае не снимает ответственности с его спонсоров. Ее слова передает ТАСС.

Она рассказала, что все девять украинских беспилотников были сбиты российскими силами противовоздушной обороны (ПВО), пострадавших среди персонала станции нет.

«Безопасность данного объекта и других элементов газотранспортной инфраструктуры обеспечивается надлежащим образом. Но это не снимает вопросы к тем, кто поставляет киевскому режиму вооружение и кто мотивирует его на совершение террористических актов», — поделилась Захарова.

11 января девять дронов Вооруженных сил Украины попытались нанести удар по КС «Русская» в Краснодарском крае. В министерстве обороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены. Тем не менее обломки одного из них упали на территории объекта, незначительно повредив здание и оборудование.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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