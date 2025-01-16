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КСИР Ирана заявил о возможном срыве Израилем сделки с ХАМАС

КСИР после сделки ХАМАС и Израиля призвал готовиться к новой войне
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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном срыве израильской стороной соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и заявил о необходимости «быть готовыми к новой войне». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КСИР.

В заявлении пресс-службы говорится о храбрости движений «Хезболла» в Ливане и «Ансар Алла» в Йемене, а также группировок сопротивления в Ираке. Кроме того, в КСИР напомнили о необходимости поддерживать готовность для противостояния «новым войнам».

В Иране считают, что Израиль может нарушить соглашение о прекращении огня, что приведет к новым конфликтам и эскалации в регионе.

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня и обмене заложников.

Стороны договорились о перемирии, которое продлится 42 дня, а также об обмене заложников-израильтян на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. В свою очередь Армия обороны Израиля организовала подготовку к приему освобожденных из плена израильских граждан. Подробнее о деталях соглашения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль усилил атаки на Газу после объявления о прекращении огня.

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