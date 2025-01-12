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В Румынии предрекли использование крупнейшей базы НАТО в Европе против России

Джорджеску: База НАТО в Румынии будет использована для войны против России
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Alexandru Dobre/AP

Военная база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке Румынии будет использована для вступления в войну против России. Об этом заявил кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, передает Digi 24.

«Международное сообщество притворяется, будто не видит, что происходит в Румынии, или существует прямой интерес использовать Румынию как детонатор для опасного прецедента?» — задался вопросом он.

Политик отметил, что базу будут использовать именно для наступления на Россию, а не защиту от нее. По словам Джорджеску, Румынию подталкивают к войне.

Джорджеску также заявлял, что Соединенные Штаты Америки намерены сделать Румынию участником военного конфликта на Украине. Именно этот факт стал «причиной отмены президентских выборов в Румынии», уверен политик.

Ранее Румынии установили, что кампанию Джорджеску в TikTok оплатила не Россия.

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