Джорджеску: База НАТО в Румынии будет использована для войны против России

Военная база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке Румынии будет использована для вступления в войну против России. Об этом заявил кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, передает Digi 24.

«Международное сообщество притворяется, будто не видит, что происходит в Румынии, или существует прямой интерес использовать Румынию как детонатор для опасного прецедента?» — задался вопросом он.

Политик отметил, что базу будут использовать именно для наступления на Россию, а не защиту от нее. По словам Джорджеску, Румынию подталкивают к войне.

Джорджеску также заявлял, что Соединенные Штаты Америки намерены сделать Румынию участником военного конфликта на Украине. Именно этот факт стал «причиной отмены президентских выборов в Румынии», уверен политик.

Ранее Румынии установили, что кампанию Джорджеску в TikTok оплатила не Россия.