Эксперт оценил планы Германии разместить системы Patriot в Польше

Военэксперт Онуфриенко: РФ не нужно атаковать Польшу для срыва поставок Киеву

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о планах разместить системы Patriot в польском Жешуве, недалеко от украинской границы. Эксперт предположил, что европейцы опасаются удара по Польше со стороны России, чтобы разорвать цепочку поставок западного оружия Киеву.

Однако, по мнению Онуфриенко, России не нужно бить по Польше, чтобы прекратить передачу Киеву западных арсеналов. Куда проще нанести удары по транспортной инфраструктуре Украины — мостам, железнодорожным узлам и тоннелям.

«Достаточно подробно изучить карту. На ней видны абсолютно все мосты, дамбы, идущие через Днепр. Их значительно меньше, чем мест доставки грузов из-за границы, и они находятся гораздо ближе к контролируемой нами территории. А если говорить о Запорожской области — в досягаемости реактивной системы залпового огня и, безусловно, корректируемых авиабомб», — отметил аналитик.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Заявление о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в Жешуве Писториус сделал накануне, в ходе необъявленного визита в Киев. Он отметил, что Германия осознает, насколько большое значение имеет город как логистический хаб, когда речь идет о помощи украинской армии.

По информации украинских СМИ, в Жешуве планируют разместить два комплекса Patriot и 200 немецких военнослужащих. В данный момент в городе уже находятся норвежские солдаты, системы NASAMS и четыре истребителя F-35.

Ранее в Германии заявили о начале операции НАТО против России.