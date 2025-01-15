Junge Welt: НАТО создает военную структуру для борьбы с РФ в Балтийском море

Североатлантический альянс стремится нарастить военную инфраструктуру в Балтийском море под предлогом обеспечения безопасности, которая на самом деле направлена против России. Об этом пишет немецкая газета Die Junge Zeitung.

»НАТО расширяет свою военную деятельность в Балтийском море. Альянс уже договорился об этом 30 декабря в Брюсселе», — говорится в статье.

По данным издания, причиной принятых мер стало якобы целенаправленное разрушение кабелей между Финляндией и Эстонией танкером Eagle S. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая сторона примет участие в расширении присутствия НАТО в Балтийском море. Он добавил, что Германия внесет «значительный вклад» в данный процесс.

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