В США заявили о подготовке Швеции к войне с Россией

NI: Швеция закупает технику для подготовки к потенциальной войне с Россией

Швеция приступила к подготовке к потенциальной войне с Россией, усиливая свои танковые силы. Об этом пишет американский журнал National Interest.

«На прошлой неделе Стокгольм опубликовал заказ на 44 новых основных боевых танка Leopard 2A8 и модернизацию своего существующего бронетанкового парка. Учитывая приближение России и то, что Швеция стала новым членом НАТО, она готовится к потенциальному конфликту», — говорится в материале.

Авторы отметили, что помимо покупки новой техники Швеция планирует модернизировать 66 танков Leopard 2 до последней версии «2A8». После окончания работ в распоряжении армии страны окажется 110 единиц техники, подчеркнули журналисты.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте назвал подготовку к войне лучшим способом предотвратить. По его мнению, в данный момент настало время переключить мышление на военное время, то есть еще больше укреплять оборону альянса, увеличивая расходы на оборону и оборонное производство.

Ранее Лавров стукнул ручкой по микрофону, упомянув НАТО.