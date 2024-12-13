В ЛНР задержали бывшего служащего националистического батальона «Айдар». Кадры задержания распространил Следственный комитет РФ.

Сообщается, что в январе 2019 года задержанный присоединился к батальону и участвовал в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР в Попасной.

«Преступная деятельность фигуранта уголовного дела выявлена во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по ФСВНГ. После доставления в подразделение ведомства мужчина дал признательные показания», — сообщили в ведомстве.

Мужчина был заключен под стражу.

10 сентября в ЛНР также взяли под стражу бывшего участника украинского батальона «Айдар».

Из заявления следует, что под стражей оказался житель Новоайдарского района. В прошлом он имел гражданство Украины и в 2017–2018 годах добровольно принимал участие в боевых действиях против мирного населения в ЛНР и Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее бывший солдат батальона «Айдар» захотел получить гражданство РФ и вступить в «Ахмат».