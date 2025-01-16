Словакия рассматривает возможность замены советских танков

Заместитель премьер-министра и министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что ведомство рассматривает возможность замены советских танков на шведские. Его слова приводит издание Defense News.

Чиновник отметил, что одним из вариантов замены танков Т-72М1 могут стать легкие гусеничные боевые машины CV90120, которые производит компания Hägglunds. По его мнению, приобретение таких танков обойдется намного дешевле, чем покупка танков Leopard 2 немецкого производителя.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие оснастили шведские танки Stridsvagn 122 (Strv 122) блоками динамической защиты «Контакт», которая была разработана в СССР. Швеция поставила ВСУ всего 10 танков Strv 122, которые созданы на базе Leopard. По защищенности эти машины превосходили оригинальные немецкие танки, а также американские Abrams, однако это не спасло их от ударов российских дронов

Ранее FPV-дрон уничтожил украинский танк в Курской области.