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В ХАМАС прокомментировали достижение соглашения о прекращении огня с Израилем

Глава ХАМАС в Газе аль-Хейя пообещал, что противостояние с Израилем продолжится
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Khalil Hamra/AP

Глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и лидер переговорной группы движения Халиль аль-Хейя поздравил жителей анклава с достижением соглашения о прекращении огня, но пообещал, что противостояние с Израилем продолжится. Об этом сообщает Al Hadath.

Он пообещал, что палестинцы будут восстановлены в своих правах. По его словам, движение «разгромит оккупантов, не забудет и не простит».

Аль-Хейя подчеркнул, что за год боевых действий Израилю не удалось покорить палестинский народ, Иерусалим не добился ничего, кроме разрушений.

До этого премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что режим прекращения огня в секторе Газа начнется в воскресенье, 19 января.

Он добавил, что первичный этап прекращения огня в секторе Газа продлится на протяжении 42 дней, при этом за этот срок Израиль должен освободить задержанных после 8 октября 2023 года палестинцев — этот шаг является ответным по отношению к ХАМАС, которое освободит израильских заложников.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о скором перемирии в Газе.

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