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Эксперт Дандыкин объяснил выбор целей для ракетного удара по Украине

Военный эксперт Дандыкин: удар по Западной Украине — ответ за налет на Брянск
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Удар по целям на Западной Украине является ответом за налеты украинских беспилотников на Брянск и Брянскую область. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный удар беспилотниками по Брянщине, так что сегодня Россия произвела ответный удар по объектам ВПК, по энергетической инфраструктуре», — заявил Дандыкин.

Он добавил, что в результате удара были повреждены объекты украинской газовой инфраструктуры, а также предприятия военно-промышленного комплекса, которые продолжают снабжать украинские войска военным снаряжением.

До этого издание «Царьград» сообщило, что военнослужащие российской армии нанесли ракетный удар по львовскому городу Стрый, где находится крупное подземное хранилище газа.

Эту информацию подтвердил глава администрации Львовской области Максим Козицкий.

Ранее в РФ объяснили удары по газотранспортной системе Украины.

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