Глава Минобороны Швейцарии назвала дату своей отставки

Глава Минобороны Швейцарии Виола Амхерд объявила о намерении уйти в отставку 31 марта этого года. Об этом глава швейцарского военного ведомства заявила на пресс-конференции, передает Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Сегодня я проинформировала президента Федерального совета правительства и Национального совета большой палаты парламента о своей отставке из Федерального совета 31 марта 2025 года», — заявила Амхерд.

В ходе пресс-конференции глава швейцарского военного ведомства отметила, что после 30 лет в политике и шести лет в Федеральном совете «пришло время освободить место для кого-то свежего».

12 января сообщалось, что крупнейшая партия Швейцарии — Швейцарская народная партия (UDC) — требует отставки Амхерд с поста федерального министра обороны. Причиной названа политика главы ведомства, а также факт неспособности швейцарской армии обеспечить свою внутреннюю и внешнюю безопасность. В UDC отметили, что это является результатом политических ошибок и кадровых просчетов, особенно в министерстве обороны и армии.

Ранее Амхерд объяснила, почему Швейцария не поставляет оружие ВСУ.