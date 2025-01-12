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Крупнейшая партия Швейцарии требует отставки министра обороны

Крупнейшая партия Швейцарии UDC требует отставки министра обороны Амхерд
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Denis Balibouse/Reuters

Крупнейшая партия Швейцарии — Швейцарская народная партия (UDC) — требует отставки президента страны Виолы Амхерд с поста федерального министра обороны. Соответствующее заявление размещено на сайте политической силы.

«Тот факт, что Швейцария больше не в состоянии обеспечить свою внутреннюю и внешнюю безопасность, является результатом политических ошибок и кадровых просчетов, особенно в министерстве обороны и армии. Госпожа Амхерд предпочитает решать гендерные вопросы в армии, а не экипировать армию. Это неправильные приоритеты!» — говорится в заявлении UDC.

В числе претензий к Амхерд была названа отправка Украине заказанного для Швейцарии оружия (при этом напрямую Швейцария оружие Украине не передает из-за нейтралитета).

«Швейцария больше не в состоянии автономно обеспечивать безопасность страны и ее населения. Только суверенное государство может выполнить эту миссию. Но этот суверенитет находится под угрозой и уже был частично отброшен», — подчеркнули в UDC.

17 декабря Швейцария ужесточила правила по регулированию экспорта стрелкового оружия, чтобы его не передали Украине.

Ранее Амхерд объяснила, почему Швейцария не поставляет оружие ВСУ.

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