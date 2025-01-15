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Зеленский назвал численность ВСУ

Зеленский заявил, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек
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Yves Herman/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящий момент составляет 880 тысяч человек. Трансляцию вели украинские телеканалы.

«Российские войска сосредоточены на некоторых направлениях, и потому на некоторых направлениях у них есть количественное преимущество», — сказал президент Украины.

До этого издание The Financial Times написало, что европейские страны не в состоянии направить миротворцев на Украину, так как они активно участвуют в конфликте, предоставляя финансовую поддержку. Издание пишет, что, учитывая значительные усилия европейских государств в поддержку Киеву, их нельзя рассматривать как нейтральные стороны. Поэтому возглавить миротворческие силы на Украине для них невозможно. Автор материала подчеркивает, что сама идея развертывания европейских войск на Украине является крайне проблематичной.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном отправку западных войск на Украину.

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