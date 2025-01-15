Российские Вооруженные силы провели операцию в окрестностях Покровска, в ходе которой было уничтожено командование 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко украинской Национальной гвардии. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

Сообщается, что в результате удара по командному пункту погибли полковник Дмитрий Пермяков и майор Андрей Перепечко. Также были ликвидированы офицеры младшего звена, включая тех, кто отвечал за электронные помехи.

По сведениям «Военного обозрения», недавно в район Покровска была переброшена часть личного состава данного элитного подразделения, в то время как основная масса бойцов бригады продолжает участвовать в действиях на Лиманском направлении и в районе Купянска.

До этого сообщалось, что российские вооруженные силы периодически наносят удары по небольшому и не слишком известному военному объекту ВСУ, расположенного в Самборе, Львовская область. В этом месте размещены 675-я отдельная радиолокационная рота, 703-й инженерный полк, а также 704-й отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты Украины.

Ранее ВС России ударили по секретному штабу ГБР Украины в Запорожье.