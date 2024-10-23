ВС России ударили по секретному штабу ГБР Украины в Запорожье

Вооруженные силы РФ ударили по штабу Государственного бюро расследований (ГБР) Украины в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских властей. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, российские военные нанесли удар из ракетного комплекса «Искандер».

«Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией. Его локация секретилась», — сказал Рогов.

Он заявил, что в результате атаки были ликвидированы не менее 15 сотрудников ГБР, еще по меньшей мере десять получили ранения. Кроме того, было уничтожено более десяти единиц их служебных автомобилей.

Рогов также отметил, что структура данного бюро подконтрольна напрямую США и координировала в Запорожье действия украинских войск, Службы безопасности Украины (СБУ), прокуратуры и местных властей.

«Этот удар позволит в значительной степени снизить степень взаимодействия спецслужб Зеленского в городе и координацию их действий при проведении военных операций», — заявил он.

Накануне сообщалось, что российские военные ударили по району механического завода в Днепропетровской области. Он отметил, что под ударом оказался Павлоград. В районе механического завода находилось 26 единиц техники.

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