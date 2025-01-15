На Украине признали поражение газовых объектов в трех областях

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о поражении газовых объектов в трех областях страны на фоне ударов ВС РФ. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковщине», — говорится в сообщении.

Утром 15 января стало известно, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области. Назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров заявил, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры в регионе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские бойцы атаковали ВСУ в 137 районах.