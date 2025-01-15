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МО опубликует новые факты о преступлениях украинцев в годы Великой Отечественной войны

Белоусов: МО опубликует новые факты о преступлениях украинцев в годы ВОВ
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Министерство обороны России намерено опубликовать рассекреченные документы, посвященные героическим действиям Красной Армии, а также преступлениям немецких оккупантов и украинских и прибалтийских националистов. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета «Победа», передает ТАСС.

«Мы продолжим размещать материалы из фондов Центрального архива министерства обороны, в том числе рассекреченные документы о самоотверженных действиях Красной Армии и факты о преступлениях немецко-фашистских оккупантов и их соратников из числа украинских и прибалтийских националистов», — отметил он.

Также Белоусов заявил, что в стране осталось около семи тысяч ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания. Глава Минобороны РФ добавил, что ветераны займут свои почётные места на трибунах парадов.

Ранее Владимир Путин назвал служение Отечеству священной задачей россиян.

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