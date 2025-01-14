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Нижегородская пенсионерка лишилась миллиона после обвинений в госизмене

В Нижнем Новгороде пенсионерка лишилась 1 млн рублей из-за мошенников
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Ilya Naymushin/Reuters

Мошенники запугали нижегородскую пенсионерку уголовным делом о госизмене и оставили ее без накоплений. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 71-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что с ней связались неизвестные. Аферисты сообщили, что в отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело за попытку перевода средств с ее банковского счета в недружественную страну.

Для решения сложившейся ситуации женщину убедили срочно совершить отмену сомнительной операции путем перевода всех сбережений на «безопасные счета». Испугавшись, пенсионерка поверила звонившему и выполнила все его указания, отдав мошенникам один миллион рублей.

До этого сообщалось, что в Коми 10-десятилетняя школьница перевела мошенникам более полумиллиона рублей со счетов своего отца. Аферисты убедили школьницу, что та якобы победила в конкурсе от «блогера». Ребенок взял телефон родителя и делала то, что говорил ее собеседник, чтобы получить «приз».

Ранее пенсионер перевел аферистам более 2,5 млн рублей, услышав голос «экс-начальника».

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