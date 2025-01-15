В Башкирии опровергли слухи о призыве женщин на СВО

В военном комиссариате Башкирии заявили, что информация о призыве женщин на службу в зону специальной военной операции не соответствует действительности. Об этом сообщает «Башинформ».

Слухи о необходимости предоставить в военкомат сведения о сотрудницах-женщинах и их навыках появились из-за ложного сообщения, которое получила администрация одной из косметических клиник в Уфе. В письме, направленном руководству клиники, содержалось требование предоставить в военкомат списки женщин с указанием их контактных данных и навыков, которые могут быть полезны в зоне специальной военной операции. В случае невыполнения этого требования предпринимателю грозила проверка.

Военный комиссар республики Михаил Блажевич, комментируя ситуацию, подчеркнул, что никакие списки из числа женского пола военкомат не собирает. По его словам, письмо, которое якобы было отправлено из военкомата 2 января, было подделано — на нем стоит ненастоящая печать, а исходящий номер не соответствует действительности.

В конце декабря глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что шесть женщин отправились на спецоперацию из следственного изолятора в Махачкале. По его словам, они проходят в качестве фигуранток по различным уголовным статьям.

Ранее россиянка вернулась со спецоперации и родила ребенка.