Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии опровергли слухи о призыве женщин на СВО

Военкомат Башкирии опроверг слухи о призыве женщин в зону СВО
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В военном комиссариате Башкирии заявили, что информация о призыве женщин на службу в зону специальной военной операции не соответствует действительности. Об этом сообщает «Башинформ».

Слухи о необходимости предоставить в военкомат сведения о сотрудницах-женщинах и их навыках появились из-за ложного сообщения, которое получила администрация одной из косметических клиник в Уфе. В письме, направленном руководству клиники, содержалось требование предоставить в военкомат списки женщин с указанием их контактных данных и навыков, которые могут быть полезны в зоне специальной военной операции. В случае невыполнения этого требования предпринимателю грозила проверка.

Военный комиссар республики Михаил Блажевич, комментируя ситуацию, подчеркнул, что никакие списки из числа женского пола военкомат не собирает. По его словам, письмо, которое якобы было отправлено из военкомата 2 января, было подделано — на нем стоит ненастоящая печать, а исходящий номер не соответствует действительности.

В конце декабря глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что шесть женщин отправились на спецоперацию из следственного изолятора в Махачкале. По его словам, они проходят в качестве фигуранток по различным уголовным статьям.

Ранее россиянка вернулась со спецоперации и родила ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами