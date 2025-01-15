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Сотрудники ИТ-компаний могут подать заявки на отсрочку от призыва

Сотрудники ИТ-компаний могут получить отсрочку от призыва через Госуслуги
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С 21 января по 5 февраля 2025 года сотрудники аккредитованных ИТ-компаний могут подать заявки на отсрочку от призыва на военную службу через портал Госуслуги. Об этом сообщило Минцифры РФ.

Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, срок подачи заявлений продлен до 6 марта.

Работодатели смогут видеть заявки своих сотрудников в личных кабинетах на Госуслугах и должны будут подтвердить их правильность. Если сотрудник не подаст заявку самостоятельно, организация сможет включить его в список на отсрочку.

Дополнительные сроки для отправки списков в Минцифры составляют до 9 февраля для основной территории и до 11 марта для Крайнего Севера. Призывная комиссия будет принимать решения по отсрочкам с 1 апреля по 15 июля (для Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля).

Чтобы получить отсрочку, граждане должны быть в возрасте от 18 до 30 лет, иметь высшее образование по одной из указанных специализаций и работать в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев в год, предшествующего призыву. Требования к стажу не действуют для свежих выпускников, устроившихся на работу в течение года после окончания учебного заведения.

В ноябре прошлого года Минцифры опровергло информацию об отмене ИТ-отсрочки, в том числе от прохождения срочной службы.

Ранее сообщалось, что больше половины ИТ-специалистов все еще вынуждены работать в офисе.

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