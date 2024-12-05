Больше половины ИТ-специалистов все еще вынуждены работать в офисе

Только 12% российских айтишников готовы работать каждый день из офиса, 38% предпочли бы дистанционный формат, а 50% специалистов мечтают работать в гибридном режиме. Это показало исследование компании «Инфосистемы Джет» и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом ответы о фактическом формате работы демонстрируют, что для более чем 60% сотрудников ежедневное посещение офиса является единственным вариантом. 24% работают полностью удаленно, а возможность гибридного графика предоставлена лишь 16% респондентов.

Дополнительно аналитики проанализировали почти 9 млн вакансий, опубликованных за девять месяцев, на предмет предлагаемых условий работы. Оказалось, что возможность полной удаленки или гибридного графика упоминалась только в 7% вакансий. В целом результаты подтверждают постепенный уход от удаленной работы в пользу компромиссного варианта — гибридного формата. Таким образом, неудовлетворенность режимом работы может стать причиной отказа от оффера или увольнения.

89% респондентов важно, как обустроен офис.

Учитывая, что 60% респондентов все еще ежедневно ходят в офис, бытовые вопросы не теряют своей значимости.

Больше всего внимания опрошенные уделяют самому расположению бизнес-центра (54%), предоставлению топовой техники (42%), современному ремонту (41%), удобству офисного пространства (36%) и наличию точки питания на территории офиса (30%). Для 20% крайне важно иметь возможность выбора удобного кресла. Только 11% респондентов отметили, что работают удаленно и им все это неважно.

В городах-миллионниках одним из главных критериев стало наличие парковки у бизнес-центра (27%), в Москве и Московской области это важно только для 20% респондентов.

Реструктуризация офисных пространств и появление коворкингов также нашло отражение в ожиданиях опрошенных специалистов. Так, 28% хотят иметь фиксированное место в офисе вместо расположения в коворкинге. Особенно это актуально для специалистов по ИБ и технической поддержке. При этом о важности тумбочки и личного шкафа говорят 26% респондентов.

Места для сна и игр, экоактивности, душевые, парковки для велосипедов и детские зоны оказались незначимыми — за них голосовали в совокупности от 1 до 4% респондентов. Это опровергает миф о том, что сотрудники ИТ-сферы являются очень взыскательной аудиторией.

Проведенное исследование помогло проанализировать и оценить нынешнюю картину на рынке труда, сопоставить ожидания соискателей в части графика работы и фактические условия, предоставляемые работодателями. Согласно результатам, сегодня ИТ-специалистам хочется самостоятельно выбирать, откуда они будут работать, и чаще всего они мечтают о гибридном формате.

Также итоги опроса показали, как важен бытовой комфорт офиса и что весомой доле специалистов непонятен тренд на коворкинги.

Чтобы привлечь квалифицированных соискателей, работодателям необходимо пересмотреть свои взгляды и постараться организовать комфортную работу для команд, вне зависимости где они находятся, — дома или в офисе.

Ранее российские айтишники признали, что диплом важен для ИТ-карьеры.