Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Больше половины ИТ-специалистов все еще вынуждены работать в офисе

Российские айтишники хотят работать из дома, но вынуждены ездить в офис

close
Depositphotos

Только 12% российских айтишников готовы работать каждый день из офиса, 38% предпочли бы дистанционный формат, а 50% специалистов мечтают работать в гибридном режиме. Это показало исследование компании «Инфосистемы Джет» и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом ответы о фактическом формате работы демонстрируют, что для более чем 60% сотрудников ежедневное посещение офиса является единственным вариантом. 24% работают полностью удаленно, а возможность гибридного графика предоставлена лишь 16% респондентов.

Дополнительно аналитики проанализировали почти 9 млн вакансий, опубликованных за девять месяцев, на предмет предлагаемых условий работы. Оказалось, что возможность полной удаленки или гибридного графика упоминалась только в 7% вакансий. В целом результаты подтверждают постепенный уход от удаленной работы в пользу компромиссного варианта — гибридного формата. Таким образом, неудовлетворенность режимом работы может стать причиной отказа от оффера или увольнения.
89% респондентов важно, как обустроен офис.

Учитывая, что 60% респондентов все еще ежедневно ходят в офис, бытовые вопросы не теряют своей значимости.

Больше всего внимания опрошенные уделяют самому расположению бизнес-центра (54%), предоставлению топовой техники (42%), современному ремонту (41%), удобству офисного пространства (36%) и наличию точки питания на территории офиса (30%). Для 20% крайне важно иметь возможность выбора удобного кресла. Только 11% респондентов отметили, что работают удаленно и им все это неважно.

В городах-миллионниках одним из главных критериев стало наличие парковки у бизнес-центра (27%), в Москве и Московской области это важно только для 20% респондентов.

Реструктуризация офисных пространств и появление коворкингов также нашло отражение в ожиданиях опрошенных специалистов. Так, 28% хотят иметь фиксированное место в офисе вместо расположения в коворкинге. Особенно это актуально для специалистов по ИБ и технической поддержке. При этом о важности тумбочки и личного шкафа говорят 26% респондентов.

Места для сна и игр, экоактивности, душевые, парковки для велосипедов и детские зоны оказались незначимыми — за них голосовали в совокупности от 1 до 4% респондентов. Это опровергает миф о том, что сотрудники ИТ-сферы являются очень взыскательной аудиторией.

Проведенное исследование помогло проанализировать и оценить нынешнюю картину на рынке труда, сопоставить ожидания соискателей в части графика работы и фактические условия, предоставляемые работодателями. Согласно результатам, сегодня ИТ-специалистам хочется самостоятельно выбирать, откуда они будут работать, и чаще всего они мечтают о гибридном формате.

Также итоги опроса показали, как важен бытовой комфорт офиса и что весомой доле специалистов непонятен тренд на коворкинги.

Чтобы привлечь квалифицированных соискателей, работодателям необходимо пересмотреть свои взгляды и постараться организовать комфортную работу для команд, вне зависимости где они находятся, — дома или в офисе.

Ранее российские айтишники признали, что диплом важен для ИТ-карьеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами