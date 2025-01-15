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Подразделения «Южной» и «Восточной» группировок войск заняли выгодные рубежи в ДНР

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий группировки «Юг»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение формированиям пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Славянск, Николаевка, Северск, Янтарное, Верхнекаменское, Переездное, Дачное, Сухие Ялы и Часов Яр.

За сутки потери ВСУ составили до 230 военнослужащих. Также украинская армия потеряла танк, три боевые бронированные машины, по четыре пикапа и артиллерийских орудия. Также уничтожили склад боеприпасов.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Константинополя, Нового Комара, Новоселки, Разлива и Времевки.

Здесь ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и склад боеприпасов.

Ранее стало известно, что российские военные с начала СВО уничтожили более 40 тысяч беспилотников ВСУ.

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