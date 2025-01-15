Попытки спецслужб Украины подкупить бойцов Вооруженных сил России под Горловкой были вызваны агонией и безысходностью на фронте. Об этом заявил в интервью ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

По его словам, подкуп, шантаж, запугивание являются главными инструментами властей Украины, они не могут «похвастаться мало-мальскими успехами на фронте».

Главной причиной попытки подкупа Кимаковский назвал провал на фронте, который переживали и переживают украинские войска. Чиновник считает, что «в агонии и от безысходности» украинское командование пытается хоть как-то выиграть время.

Помощник главы ДНР добавил, что в ходе неудачной операции Вооруженные силы Украины потеряли большое количество военнослужащих и техники.

15 января Федеральная служба безопасности России сообщила, что предотвратила попытку военной разведки Украины подкупить с российских военных с целью, чтобы они оставили позиций в Горловке в ДНР. Речь шла об $1 млн. Украинская сторона успела выплатить $100 тыс. в качестве аванса. Деньги направили на закупку материально-технических средств для участников СВО.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против сотрудников оборонного предприятия под Ярославлем под заказу Украины.