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Минобороны рассказало о подготовке добровольцев к наступлению на Ореховском направлении

Минобороны: новобранцы отряда «Барс-11» начали подготовку в Запорожской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

На одном из полигонов в Запорожской области началась подготовка новобранцев, вступивших в добровольческий отряд «Барс-11» группировки «Днепр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе обучения военнослужащие оттачивают навыки по ведению стрельбы, работе в подразделениях по занимаемой должности», — говорится в сообщении ведомства.

Стрелок с позывным «Коба» отметил, что в рамках нового отбора в отряд пришло множество добровольцев. По его словам, многие из них впервые примут участие в боевых действиях. Сейчас военные «отрабатывают двойки, тройки, фланги, стрельбу, пристрелку оружия», а также готовятся к штурму, уточнил военный.

«Коба» добавил, что, как ожидается, украинские военнослужащие из-за погодных условий будут стоять в обороне. Однако, как подчеркнул стрелок, российские войска «готовятся ко всему».

В Минобороны РФ сообщили, что после обучения добровольцы приступят к выполнению боевых задач на Ореховском направлении.

В конце декабря специалисты «Отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева», которые действуют в составе группировки войск «Юг», начали подготовку саперов-штурмовиков для работы в зоне спецоперации. Инструкторы делали упор на то, чтобы солдаты научились обходить взрывные укрепления.

Ранее Песков заявил, что сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Минобороны.

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