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Российские военные нанесли удар у аэропорта в Черкассах, откуда ВСУ взлетают для ударов

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар у аэропорта в Черкассах
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удар у аэропорта в Черкассах, откуда украинская авиация взлетает для ударов по российским позициям на Запорожском направлении. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Черкассы, прилетело утром 15 января. Взрыв в стороне аэропорта. Взрыв мощный», — заявил он.

По словам Лебедева, точных данных о присутствии самолетов в аэропорту нет. Он добавил, что командование ВСУ использовало местность для запуска боевых вертолетов.

До этого Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по расположению ВСУ на территории пожарного полигона в Залютино в Харькове. По его словам, невредимыми остались гараж, полный машин, склад с предметами, которые разгружали погрузчики. Лебедев отметил, что это «что-то» в больших зеленых ящиках, примерно 1,5 метра длиной.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Харькове.

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