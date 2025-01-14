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Стало известно о массированной атаке на объекты ВСУ по всей Украине

«ВО»: армия РФ ночью провела массированную атаку на объекты ВСУ по всей Украине
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные в ночь на 14 января провели массированную атаку на объекты ВСУ. Об этом сообщает «Военное обозрение» (ВО).

По данным издания, под обстрел попали объекты украинской армии в ряде регионов страны. Прилеты зафиксировали в Киевской области. В результате попадания снаряда пожары охватили пункты размещения личного состава ВСУ, а также точки управления системами противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, информация о взрывах поступала из Вышгорода и Борисполя, Винницкой и Черкасской областей, а также из Днепропетровской области. В публикации также говорится, что в Одессе под удар попала портовая часть города, где, по неподтвержденной информации, осуществлялась разгрузка судна с грузом из стран НАТО.

Кроме того, серия взрывов прогремела в Сумской области, сообщения поступали из районов Путивля и Глухова.

До этого украинское интернет-издание «Страна.ua» писало, что несколько взрывов произошло в Киеве второй раз за ночь. В городе работала система ПВО.

Ранее в Полтаве после воздушной тревоги произошел взрыв.

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