Пентагон получил партию модернизированных ядерных авиабомб B61

Министерство обороны США получило финальную партию модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-12. Об этом сообщает Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

По данным агентства, авиабомбы B61-12, которые пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, обладают по сравнению с ними меньшей мощностью (0,3-50 килотонн). В то же время B61-12 имеет большую точность, обеспечиваемую современной сборкой хвостового комплекта, со значительным снижением мощности без общего изменения военных характеристик, говорится в заявлении.

После завершения производства бомбы B61-12 NNSA приступит к производству бомбы B61-13.

В конце ноября сообщалось, что США ведут активный процесс обновления своей ядерной триады, включающей в себя средства доставки ядерного оружия.

В докладе «Росконгресса» говорилось, что уже в 2027 году ВС Штатов примут на вооружение бомбардировщик пятого поколения B-21 Raider.

Согласно документу, в распоряжение американской армии поступят порядка 100 таких самолетов. Они смогут нести новую ракету повышенной дальности AGM-181 Long Range Stand Off Weapon (LRSO), а также авиабомбы B61-12 и B61-13.

Ожидается, что к 2050 году B-21 полностью заменят текущие потенциальные носители ядерных зарядов — B-52H и B-2A.

Ранее в США испугались ядерных планов Пентагона.